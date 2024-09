Larisa se naljutila na kandidatkinje: 'Strah me zbog tenzija. Ne želim da nas mrze!'

"Koliko god da mi je drago da smo pobijedili, shvatila sam da su neki od ekipe rekli kako bi kilograme prednosti trebali raspodijeliti onima koji nisu imali para u izazovu", rekla je Larisa i dodala: "Svaka čast ljudima koji su sami ovo odradili, pretpostavljam da sama ja to ne bih mogla".

Larisu je to uzrujalo, a potom je to rješavala sa svojim partnerom.

"Sreća ih prati više nego išta drugo", rekla je Maja, a Nikolina je objasnila kako nije fer da su baš oni osvojili nagradu.

"Mi moramo za sebe razmišljati, za sebe se boriti. Tenzije su neizbježne u kući", rekao je Tomislav, kojeg to nije dotaknulo.

"Strah me da to ne stvori neke tenzije. Mene to boli jer želim da smo svi sretni. Ja se moram pomiriti s time. Ne želim da nas mrze", rekla je Larisa.

To je potom stvorilo tenziju između partnera.

"Onda im daj nagradu. Nemoj me j****. Neka usmjere energiju na mržnju, ja ću je usmjeriti na nešto drugo. Shvaćaš li me?", zaključio je Tomislav.

