Larisa sumnja da u obrocima dobiva više kalorija, ostali kažu: 'Brini se sama za sebe'

Uslijedio je još jedan trening, a svi su odlučili dati još malo više. Edo je zadovoljan Antonijinim i Ivičinim napretkom dok i dalje smatra Larisa nije u potpunosti posvećena vježbanju, s čime se složila i ona. Trener je primijetio da se Larisa trudi svima ugoditi i objašnjavao joj je da od toga nema ništa, a ona je pričala da je takva i vani. Dotaknuli su se i njezinih roditelja i općenito roditeljstva i Larisa se rasplakala kad je sjetila mame jer želi da bude ponosna na nju.

Mirna se malo više posvetila Antoniju jer joj smeta što mu je potrebno da ga netko gura kroz život. Trebao bih se puno više zalagati na treninzima", rekao je i dodao da mora više vjerovati u sebe. Maja je otkrila kako ju je pogodilo što je na prošlom vaganju izgubila malo kilograma jer se jako trudi na treninzima, ali da ju je pogodilo i što je Samanta izašla umjesto nje. Dat ću se i dalje kao prva dva ciklusa, sad će biti bolje jer sam imam bolju kondiciju", rekla je.

Alina je još jedan trening dala maksimum i ponovno pričala kako je u djetinjstvu dobivala batine zbog debljine te da su je roditelji branili koliko su mogli, ali da bi joj tada bilo još gore. Zvali su me tužibaba i govorili da me roditelji štite jer sama ne mogu", objasnila je nastavila pričati kako joj je jedan dečko bacio češalj u kontejner te da je ona čekala da svi odu kako bi mogla otići po njega i kad je mislila da je sigurno, sagnula se po češalj i jedan ju je dečko, koji se očito skrivao, gurnuo u kontejner! Osjećala sam sram, agresiju, bol... Boljela me duša, sve me boljelo, a svi su se smijali kao i uvijek. Gotovo nikad nisam čula svoje ime, uvijek su me zvali: krava, debela svinja, vlak... Znači, stigao nam je vlak!" Frustraciju i bijes izbacivala je pisanjem pjesama, kreativnost joj je bila ispušni ventil. Mirna ju je nazvala pravim herojem, a Alina joj je zahvalila na tim riječima.