Larisa za RTL.hr o velikoj promjeni nakon 'Života na vagi': 'Dečko i ja smo prekinuli'

"Dobro se osjećam iako nisam bila finalist. Naučila sam svašta i to sam nastavila primjenjivati i kod kuće i to mi je bio cilj", rekla je Larisa Emšo o sudjelovanju u 'Životu na vagi'. Za nju je to bila velika prekretnica, a sve što je naučila, počela je primjenjivati i vani.

"Bilo je malo teže i izazovnije budući da sam imala svakodnevne obaveze poput odlaska na posao i ostalo. Morala sam u raspored ugurati i treninge i organizaciju same prehrane. Navečer bih kuhala za dan kasnije, da si imam nešto uzeti za posao. Treninge bi dogovarala nakon smjena i tako. Nekada nisam uspjevala trenirati dva puta na dan, ali kad bih imala slobodnog vremena, odrađivala bih šetnje", rekla je Larisa.