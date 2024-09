Larisu je kao djevojčicu automobil udario na cesti: 'Bila sam u komi, slomila rebro, koljeno...'

Kandidatkinja 'Života na vagi' Larisa pokazala je iznimnu snagu u prvom ciklusu u showu. S partnerom Tomislavom pobijedila je i na velikom izazovu, ali su imunitet od jednog kilograma prednosti na vagi odlučili sačuvati za neko drugo vaganje. Procijenili su kako im trenutačno to ne treba i to je bila dobra odluka.

Tijekom treninga u 'Životu na vagi' otkrila kako je u djetinjstvu imala automobilsku nesreću te zbog toga i dan danas trpi određene posljedice.

"Imam problema s koljenom. Malo me to zeza. Uvijek me boli koljeno", požalila se trenerici Mirni.

"Automobil me kao pješaka pokupio na cesti. Bilo mi je slomljeno koljeno na četiri dijela. Bila sam i u komi, imala sam tri slomljena rebra, potres mozga i eto me sad tu, pokušavam skakati", rekla je Larisa kroz smiješak.

