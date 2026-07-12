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Život na vagi

Leo i Jure iz 'Života na vagi' prije godinu dana postali su vjenčani kumovi: 'Bolje nije moglo biti'

Leonardo Prajo i Jure Dundović iz 'Života na vagi' prije godinu su dana postali vjenčani kumovi

RTL.hr
12.07.2026 11:00

Leonardo Prajo bio je kandidat 'Života na vagi', a prošle se godine oženio. Naime, on i njegova Doroteja oženili su se, a detalje su sada otkrili za RTL.hr. 

Leonardo Prajo, Život na vagi
Leonardo Prajo, Život na vagi FOTO: Privatna arhiva

"Vjenčanje je bilo u svibnju. Bilo je zaista prekrasno, naljepši dan u životu", rekao je Leonardo i dodao: "Bolje nije moglo biti. Supruga i ja smo oduševljeni. Svi su nam govorili da već dugo nisu bili na tako dobroj svadbi".

Leonardo Prajo, Život na vagi
Leonardo Prajo, Život na vagi FOTO: Privatna arhiva

Zanimljivo je to da je njegov vjenčani kum bio Jure Dundović, s kojim se upoznao u showu.

Leonardo Prajo, Život na vagi
Leonardo Prajo, Život na vagi FOTO: Privatna arhiva

"Juru sam odabrao za kuma. U jako smo dobrim odnosima. Odlično se slažemo i to mi je bilo logično. Budući da on živi u Zadru, a mi u Zagrebu, ne vidimo se toliko često, ali jednom u dva mjeseca se posebno posjećujemo", rekao je Leonardo.

Leonardo Prajo, Život na vagi
Leonardo Prajo, Život na vagi FOTO: RTL

Na vjenčanju su još bili i Pero Jukić te Martin Jakubovski, također kandidati te sezone 'Života na vagi'.

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

leonardo prajo život na vagi
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