Leonardo iz 'Života na vagi' završio na štakama! Za RTL.hr otkrio: 'Čeka me velika borba'

Leonardo Prajo bio je kandidat prošle sezone showa 'Život na vagi'. Izgubio je 48,7 kilograma što je 25,9 posto tjelesne mase, a u finalu je rekao kako će u skidanju kilograma ustrajati i dalje. Nastavio je s treninzima i pravilnom prehranom, no ozljeda ga je trenutno zaustavila u fokusu. Leonardo je za RTL.hr otkrio što se dogodilo.

"Trenutak nepažnje me je dovelo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba", napisao je na društvenim mrežama i podijelio nekoliko fotografija.