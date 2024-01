Leonardo za RTL.hr o planovima sa zaručnicom: 'Planiramo raditi kuću'

Leonardo Prajo je izgubio 48,7 kilograma što je 25,9 posto tjelesne mase, a za RTL.hr je priznao koje je sitnice promijenio u prehani te je podijelio svoje dojmove o cijelom showu.

Kakvi su ti dojmovi sada nakon izlaska iz showa?

Ispao sam u sredini natjecanja, šesto izbacivanje i malo mi je žao zbog toga jer mislim da sam mogao dogurati i biti finalista. Svi su bili ponosni na mene jer sam u tom trenu izgubio 28 kilograma – nije to mala stvar.

Jesi li nastavio sa zdravim načinom života i nakon showa?

Kada sam došao doma sam se prvih mjesec dana strogo pridržavao svega, onda sam počeo raditi i malo se oslobodio, nastavio i dalje trenirati i pridržavati se prehrane, no to nije bilo to. Nisam zadovoljan 100 posto što sam napravio, no izgubio sam 50 kilograma i zadovoljan sam – svaki tjedan po pola kilograma manje i bolje ne može.

Prehranu sam dosta promijenio po svome: umjesto pet obroka kao u kući ja pojedem tri, eventualno četiri. Doručkujem između 8 i 10 sati pa uzmem jednu ili dvije mandarine da izdržim do ručka. Ručam između 17 i 19 sati pa eventualno kasnije ako me uhvati glad uzmem jabuku, mandarinu ili tako nešto. Ne mogu ubaciti da sve po planu jedem, ovako mi najviše odgovara i tako sam si naštimao.