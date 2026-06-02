Ljubav cvjeta! Samanta iz 'Života na vagi' proslavila rođendan u strastvenom zagrljaju dečka: 'Da grlim te jače...'

Ova omiljena bivša kandidatkinja 'Života na vagi' proslavila je svoj rođendan, a najljepše trenutke podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu Samanta je objavilaseriju romantičnih i veselih fotografija na kojima pozira u društvu svog partnera, pokazujući da u njihovom odnosu vladaju čista ljubav i sreća.
Par nije skrivao privlačnost, pa su tako pred kamerama pali i strastveni poljupci, ali i pokoja šaljiva grimasa koja savršeno opisuje Samantin prepoznatljiv, opušten karakter.
Samanta je uz emotivne fotografije podijelila i dirljiv opis:
"...da grlim te jače svakog narednog trenutka... "
Prisjetimo se...
Samanta je u show 'Život na vagi' ušla sa 111,1 kilogramom, odlučna u namjeri da promijeni svoj život iz korijena. Iako joj proces transformacije, teški treninzi i stroga disciplina nisu uvijek padali lako, njezina ustrajnost izvan kuće i u finalu pokazala je nevjerojatne rezultate – skinula je više od 25 kilograma i pokazala potpunu vizualnu i životnu transformaciju.
Sudeći prema najnovijim rođendanskim objavama, Samanta danas doista živi svoj život punim plućima, a podrška i ljubav njezinog partnera najbolji su joj vjetar u leđa za sve buduće životne pobjede.