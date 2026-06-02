Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ljubav cvjeta! Samanta iz 'Života na vagi' proslavila rođendan u strastvenom zagrljaju dečka: 'Da grlim te jače...'

Simpatična Samanta, koja je u sedmoj sezoni RTL-ovog megapopularnog showa 'Život na vagi' osvojila srca gledatelja svojom iskrenošću i humorom, ima itekako velik razlog za slavlje

RTL.hr
02.06.2026 17:00

Ova omiljena bivša kandidatkinja 'Života na vagi' proslavila je svoj rođendan, a najljepše trenutke podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu Samanta je objavilaseriju romantičnih i veselih fotografija na kojima pozira u društvu svog partnera, pokazujući da u njihovom odnosu vladaju čista ljubav i sreća.

Samanta, Život na vagi
Samanta, Život na vagi FOTO: Instagram

Par nije skrivao privlačnost, pa su tako pred kamerama pali i strastveni poljupci, ali i pokoja šaljiva grimasa koja savršeno opisuje Samantin prepoznatljiv, opušten karakter.

Samanta je uz emotivne fotografije podijelila i dirljiv opis:

"...da grlim te jače svakog narednog trenutka... "

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prisjetimo se...

Samanta je u show 'Život na vagi' ušla sa 111,1 kilogramom, odlučna u namjeri da promijeni svoj život iz korijena. Iako joj proces transformacije, teški treninzi i stroga disciplina nisu uvijek padali lako, njezina ustrajnost izvan kuće i u finalu pokazala je nevjerojatne rezultate – skinula je više od 25 kilograma i pokazala potpunu vizualnu i životnu transformaciju.

Sudeći prema najnovijim rođendanskim objavama, Samanta danas doista živi svoj život punim plućima, a podrška i ljubav njezinog partnera najbolji su joj vjetar u leđa za sve buduće životne pobjede.

samanta život na vagi život na vagi
Život na vagi

Prepoznajete li ih? Alina, Mimi i Domagoj iz 'Života na vagi' se okupili, izgledaju bolje no ikad prije!

Moglo bi te zanimati

Prepoznajete li ih? Alina, Mimi i Domagoj iz 'Života na vagi' se okupili, izgledaju bolje no ikad prije!

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kilograma, a danas je prava ljepotica

Samanta iz 'Života na vagi' proslavila 30. rođendan! Nakon razvoda pronašla je novu ljubav i sreću

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' raznježila sve romantičnom gestom svog Ivana: 'Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu'

Udala se Marsela iz 'Života na vagi', bivši kandidati podijelili su atmosferu s vjenčanja

Štefica iz 'Života na vagi' osvaja vrhove: Prešla 1.764 metra nadmorske visine u slovenskim Alpama

Pročitaj na Net.hr
Kraljevska obitelj je sretna što ih ima: Ovo su jedne od najljepših kraljica i princeza svijeta
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show