Ljubavna priča Marie je filmska! Sa suprugom nakon 'Života na vagi' planira posvojiti dijete

Naime, upoznali su se kada je poslala poruku na pogrešan broj, a on joj je odgovorio pa su nastavili komunikaciju i naposljetku se rodila ljubav. Marie je sretna u braku, sa svojom obitelji i prijateljima koji su uvijek uz nju, no kilogrami su se počeli gomilati kada je shvatila da se ne može ostvariti kao majka.

Marie Pascale Bančić kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi' , čiju ćete transformaciju pratiti na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo , 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Marie je rođena u Parizu, gdje je živjela do šeste godine, a potom se s obitelji preselila u Vrbovec. Jako voli svoj posao, komunikativna je, izravna i zanimljiva osoba kojoj se i ljubav sa suprugom dogodila na zanimljiv način.

Kad izađe iz 'Života na vagi', Marie kaže kako ona i suprug planiraju posvojiti dijete.

"To je u stagnaciji dokle god ovo ne obavim. To sad stopiramo dok smo ovdje. Godinu dana ćemo se strpjeti. Navikli smo već da nemamo djece, išla sam na razne umjetne oplodnje, emocije su prije bile strašne kada me netko pitao za to, ali sada sam već oguglala. Htjela sam oduvijek biti majka, ali nažalost, nismo uspjeli", rekla je.