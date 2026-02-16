Ljubavna priča Silvije i Mislava iz 'Života na vagi': Beba je na putu, a bio je to klik na prvi pogled

icon-close

Ljubavna priča koja je započela pred televizijskim kamerama dobila je svoj sretan nastavak. Silvija Temšić i Mislav Vlašić, natjecatelji sedme sezone popularnog showa 'Život na vagi', svoju su vezu okrunili brakom, a sada su otkrili kako na svijet stiže i djevojčica. Njihov put, od zajedničke borbe s viškom kilograma do oltara, inspirirao je mnoge, a vjenčanje je okupilo obitelj, prijatelje te brojna poznata lica iz showa koji im je zauvijek promijenio živote.

Od trnovitog puta do sretnog završetka

Silvija i Mislav prijavili su se u show s istim ciljem: riješiti se viška kilograma i prigrliti zdravije navike. Nisu ni slutili da će im sudjelovanje donijeti i ljubavnu sreću. Kemija između njih rodila se gotovo odmah, a kako je Silvija kasnije otkrila, već nakon desetak dana poznanstva shvatili su da su stvoreni jedno za drugo. Njihova transformacija bila je nevjerojatna. Silvija je u show ušla sa 129,1 kilogramom, a u finalu je imala 56,8 kilograma manje. Mislav je postigao rekordan rezultat, izgubivši čak 88,9 kilograma. No, najveća pobjeda bila je ljubav koju su pronašli. "Prošlo je pola godine otkako sam pristala biti samo tvoja... A meni se čini kao da smo zajedno već 16 godina", napisala je Silvija u emotivnoj objavi uoči vjenčanja.

Prosidba za pamćenje

Mislav je svoju odabranicu zaprosio u srpnju pretprošle godine, točno na prvu godišnjicu njihove veze, i to na mjestu gdje je sve počelo. Organizirao je romantičnu prosidbu iznenađenja u Lipi, lokaciji gdje se snimao show. Silvija je do mjesta iznenađenja morala doći zavezanih očiju. "Vozili smo se po zavojitim cestama, osjećala sam se malo loše zbog poveza, a zatim smo stigli u Lipe. Tamo je pripremio piknik s dekicom, kiflicama i vinom", ispričala je Silvija. Nakon što je Mislav otišao do automobila po "još nešto", zamolio ju je da snimi trenutak mobitelom. Tada je kleknuo i postavio sudbonosno pitanje. "Ostala sam bez riječi, suze su mi krenule. Osjećam se nevjerojatno, presretno i nisam to očekivala", prisjetila se Silvija tog emotivnog trenutka.

