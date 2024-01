Ljube emotivnom objavom zahvalila suprugu Goranu: 'Hvala ti što si takav - predivan i muž i otac'

Ljube i Goranu Bartuloviću sedma sezona showa 'Život na vagi' nije bila prva. Naime, već su sudjelovali u showu, a unatoč izvrsnim rezultatima, nisu se uspjeli oduprijeti povratku kilograma. Skupili su snagu i ponovno se vratili, a to se pokazala kao najbolja moguća odluka. Ljube je ispala na pola showa, dok je Goran dogurao do finala i svega koji gram dijelio ga je do pobjede. Iskustvo je bilo intenzivno, ali ono ne bi bilo toliko ispunjeno da nisu imali jedno drugo. Na to se Ljube osvrnula na društvenim mrežama.