Ljube o traumi iz prošlosti: 'Da me nije izvukao iz vode, ne bih bila tu'

"U trenutku izlaska s čamca, išla sam se spustiti, a kako sam bila u robi, samo sam potonula. Nagrcala sam se puno vode i uhvatio me napadaj panike jer sam imala neke situacije u životu koje su me dovele do te situacije da su me vratile unazad dvadeset godina", rekla je Ljube Bartulović. Izazov je za nju bio vrlo traumatičan jer je upala u vodu, a već je prije isticala kako se zbog prijašnjih iskustava boji tog kontakta.

"S 14 godina sam skakala na glavu na stranu na koju ne bih smjela, udarila sam glavom od kamen i ostala sam dolje. Nas je bilo trideset i da me jedan momak nije izvukao, ne bih bila tu", rekla je Ljube.

Dajana joj je pružila potporu te istaknula kako je to jako bitno u ovom procesu.

"Strah je grozan", utješila ju je te rekla kako slobodno pokazuje svoje emocije.

