Lucia iz 'Života na vagi' mjesec i pol dana nakon rođenja sina vratila se na posao: 'Stvarno volim raditi, a on je sretna beba'

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' Lucia Šarić Lončarek otkrila je prije dva mjeseca na društvenim mrežama sretnu vijest da je rodila.

"Dobro nam došao sine Viktore", napisala je Lucia uz fotografije nje i supruga Marka s djetetom. Maleni je s njima već dva mjeseca, a Lucia je sada, također na Instagramu, otkrila kako se vratila na posao.

"Vratila sam se u posao puno brže nego što sam mislila. Pitalo me nekoliko vas zašto? Stvar je jako jednostavna. Ja stvarno, ali stvarno volim raditi i imati sto izazova svaki dan. Viki je sretna beba i kod nas se red jako dobro zna. Kad se jede, kad se spava, kad je kupanje, kad je šetnja. I shvatila sam s vremenom da on to obožava i da je puno sretniji kad ja znam točno što i kako radim", napisala je.