Lucia Šarić Lončarek za RTL.hr o sve bližem terminu poroda: 'Imam samo jednu želju - da mi se sin rodi živ i zdrav'

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' Lucia Šarić Lončarek za RTL.hr se osvrnula na proteklu 2024. godinu, svoju trudnoću te je otkrila kako se priprema za ulogu majke.

Kad se osvrnete na 2024. godinu, koje trenutke ćete pamtiti?

Definitivno ću najviše pamtiti osjećaj kada sam vidjela pozitivan test za trudnoću. Koliko god sam planirala i mislila sam da sam spremna to vidjeti, moram priznati da me šokiralo. Trebalo mi je jedno sat vremena da saberem misli i shvatim uopće šta to sad znači.