Lucia Šarić Lončarek za RTL.hr o trudnoći i spolu djeteta: 'Imamo top tri imena'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Lucia Šarić Lončarek nedavno je na Instagramu objavila sretnu vijest da ona i suprug Marko Lončarek očekuju njihovo prvo dijete. Par je pozirao zajedno, a Lucia je pritom držala ultrazvuk u rukama.

Lucia je sada za RTL.hr progovorila o trudnoći, otkrila je kako se osjeća, zna li spol djeteta i je li se već odlučila za ime.

Kako vam prolazi trudnoća? Kako se osjećate, imate li trudničke mučnine?

Trudnoća za sada prolazi školski, sve je u savršenom redu. Osjećam se dobro, osim epizoda umora koje imam često. S ozbiljnim mučninama, hvala Bogu, nisam imala problema.

Kakva je bila vaša, a kakva reakcija vašeg supruga kad ste doznali sretnu vijest?

Saznala sam da sam trudna na djevojačkoj od svoje najbolje prijateljice i kume. Planirali smo trudnoću odmah iza mog 30. rođendana, ali nisam mislila da će se dogoditi baš tako brzo. Iznenadili smo se i suprug i ja, ali naravno, bili smo oduševljeni.

Znate li spol? Priželjkujete li sina ili kćer?

Ne želimo još znati spol jer planiramo malu zabavu za gender reveal (zabava povodom otkrivanja spola) iza ljeta pa mislim da nema smisla da mi znamo spol prije ostalih. Ja navijam za curicu, a Marko navija za dečka.

Imate li već na umu neko ime?

Imamo top tri imena za oba spola, ali još razmišljamo.

Jeste li krenuli s uređivanjem dječje sobice i počeli se opremati dječjom robicom?

Trenutno nam je novi stan u izgradnji i imamo baš puno posla oko toga. Dječja soba će, nažalost biti malo u zadnji čas jer nemamo izbora.

Planirate raditi u svom medicinsko-estetskom centru do posljednjih dana trudnoće?

U Venusu planiram raditi do zadnjeg dana, do kad god rad neće ugrožavati trudnoću. Samo da bude sve u redu i ja ne planiram stati. Štoviše, u 9. mjesecu mi počinje jedna od težih edukacija za trajnu šminku, nano machine brows tehnika. Ujedno i nova usluga u našem centru, ja sam i edukator tako da imam već zakazano više edukacija za 9. i 10. mjesec. A tu je i moj novi posao - dizajn interijera , pri povratku u Zagreb me čekaju tri projekta koja moram završiti. Tako da je veselo, ali bolje tako, brže mi vrijeme prolazi.

