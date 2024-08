Lucia Šarić progovorila o problemima u trudnoći: 'Naravno, prepali smo se...'

"Sad onaj teži dio, prije 7 sada u 4. mjesecu trudnoće (znam da ste me i to pitale) dogodilo mi se krvarenje. Naravno, prepali smo se i bili smo na Braču pa smo hitno morali u bolnicu u Split. Nakon pregleda ustanovili su da ne znaju zbog čega je došlo do toga i da je najvjerojatnije prevelika akrtivnost. Preporuka je bila mirovanje i Duphastone tablete", dodala je Lucia.