Ma to majstore! Goran skinuo rekordni postotak: 'On je oličenje toga kako se radi ovaj proces'

Čak šest kilograma Goran Bartulović skinuo je na posljednjem vaganju u showu 'Život na vagi'. Kapetan plavog tima ne može biti ponosniji. "Ako ovako nastaviš, vratit ćeš se ti u svoje dvadesete", našalila se voditeljica Marijana Batinić.

"To je iznenađenje za mene. Nisam očekivao da ću skinuti šest kilograma. Očekivao sam dobru vagu, otprilike četiri kilograma, a šest mi je bilo - wow", rekao je Goran, koji je na prošlom vaganju imao plus. Sada je skinuo 4,6 posto tjelesne mase. Marijana ga je pitala što on radi da tako skida kilograme.