Ma, tooo! Antonio naučio voziti bicikl: 'Ovo je čudo iz Međimurja'

Antonio je prije nekoliko ciklusa krenuo učiti voziti bicikl. Trener Edo ga je motivirao na to, a kasnije je nastavio sam, odnosno s Esmirom.

"Vozio sam bicikl s Esmirom, on mi je pomogao, probao me naučiti. Išlo je polako i sada smo uspjeli i to napokon usavršiti", naglasio je.

"Ovo je čudo, čudo iz Međimurja!", našalio se Edo.

Antonio je pucao od ponosa.