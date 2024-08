Maja je spremna na veliku promjenu: 'Dosta je strahova, želim uživati u životu punim plućima!'

"Kad odem s djecom na neki izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom", kaže 43-godišnjakinja i objašnjava kako to sada nije moguće jer ne može dugo trčati, hodati uzbrdo ili trenirati nešto. "Uvijek sam se željela baviti nekim sportom ili plesom, a zbog viška kilograma - nisam mogla", nastavlja Maja i dodaje kako bi baš jako voljela biti trenerica zumbe i, kako kaže, voditi svoje buce prema boljem životu. No prvo mora pomoći sebi jer se boji da bi se zbog viška kilograma mogla ozlijediti.