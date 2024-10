Maja za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Djeca i suprug su jako ponosni na mene'

Maja je napustila 'Život na vagi' nakon četiri tjedna. Iako je ovaj tjedan za nju bio vrlo uspješan, nažalost, to se nije pokazalo na vagi. Skinula je svega 0,8 kilograma, što je najlošiji rezultat četvrtog vaganja. Za RTL.hr je otkrila kako joj je bilo u showu, što će pamtiti i žali li za nečime.

"Žao mi je što sam ispala, ali kada sam se sjetila da idem doma djeci i mužu, onda sam se osvijestila", rekla je Maja i dodala:

"Rezultat na vagi vjerojatno je bio spoj svega - malo stresa, malo neispavanosti. To sam si tako protumačila. Tijelo se jednostavno ugasilo", rekla je.

No vrlo je brzo zaboravila na sve loše i fokusirala se na ono što ju je čekalo.

"Kad su me ugledali, moji su bili presretni. Pohvalili su me. Sinovi, kći i suprug odlično su se snašli dok me nije bilo. Jako sam se iznenadila koliko su bili složni i koliko su sve odradili bez mene. Muž je kuhao. Jedan drugome su pomagali. Ma, baš sam bila u pozitivnom šoku", rekla je te dodala kako su prezadovoljni s time kako se prikazala u showu.