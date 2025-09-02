Majka troje djece Nena: 'Kad se pogledam u ogledalo, vidim dvije različite osobe'

Majka troje djevojčica, Nena je uvijek bila vedra i zabavna, osoba koja, kako kaže, pronalazi mir u sanjarenju. No danas je sve teže pomiriti se s vlastitim odrazom. "Kad se pogledam u ogledalo, svaki put zamišljam staru sebe. Imam osjećaj kao da su to dvije različite osobe", rekla je iskreno.

Najveći preokret dogodio se nakon drugog poroda. "Kilogrami se nisu vraćali kao nakon prvog poroda i kad nisam vidjela pomak, psihički me to demotiviralo." Od tada, kilogrami su se nastavili nakupljati, a osjećaj kontrole nestajati. I iako je s vanjske strane i dalje ona ista žena koju svi znaju po osmijehu, Nena priznaje: "Ne mogu se pomiriti s time kako izgledam danas."

