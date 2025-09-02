Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Majka troje djece Nena: 'Kad se pogledam u ogledalo, vidim dvije različite osobe'

Majka troje djece sanja o povratku sebi. Vaga, porodi i ogledalo u kojem više ne prepoznaje osobu kakva je nekad bila

RTL.hr
02.09.2025 22:30

Majka troje djevojčica, Nena je uvijek bila vedra i zabavna, osoba koja, kako kaže, pronalazi mir u sanjarenju. No danas je sve teže pomiriti se s vlastitim odrazom. "Kad se pogledam u ogledalo, svaki put zamišljam staru sebe. Imam osjećaj kao da su to dvije različite osobe", rekla je iskreno.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Najveći preokret dogodio se nakon drugog poroda. "Kilogrami se nisu vraćali kao nakon prvog poroda i kad nisam vidjela pomak, psihički me to demotiviralo." Od tada, kilogrami su se nastavili nakupljati, a osjećaj kontrole nestajati. I iako je s vanjske strane i dalje ona ista žena koju svi znaju po osmijehu, Nena priznaje: "Ne mogu se pomiriti s time kako izgledam danas."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

nena život na vagi
Život na vagi

Kuhar Domagoj stao na vagu: 'To je skoro četvrtina tone'

Život na vagi

Ana iz Mostara nakon vaganja u 'Životu na vagi': 'Rekla sam starom životu - nemoj me više ni zvati'

Moglo bi te zanimati

Večeras na vagi i Antonija i Ivica: 'Pere me veća nervoza nego prošle godine'

Splićanka Katarina u 'Životu na vagi': 'Pravo je vrijeme jer vremena više nemam'

Potresna istina za Katarinu! Liječnički nalazi su obeshrabrujući: 'Ne vidimo srce...'

Zoran stao na vagu i priznao: 'Teško je prihvatiti moj stil života'

Marija iz 'Života na vagi' je čista pozitiva, a za RTL.hr kaže: 'Želim postati majka i nositi haljinu koju nikada nisam obukla'

Cilj je jasan! Zvonimir za RTL.hr otkrio planove u 'Životu na vagi': 'Vidim se u finalu, igram na pobjedu'