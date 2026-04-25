Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Mare iz 'Života na vagi' na RTL.hr o planovima za svadbu: 'Počeli smo razmišljati o vjenčanju, ali ima malo i treme'

Nakon što je u showu 'Život na vagi' započela veliku životnu transformaciju, Marija Bartulović danas živi mirniji i ispunjeniji život – s manje kilograma, ali s puno više ljubavi

RTL.hr
25.04.2026 09:00

Marija iz 'Života na vagi' je u razgovoru za RTL.hr otkrila kako napreduje njezina borba sa zdravljem, kakve emocije pamti s nedavnih zaruka te kako izgleda svakodnevica sa zaručnikom. Dotaknula se i planova za vjenčanje, ali i priznala postoji li i dalje mjesto za "pravu janjetinu".

Kako danas stojite sa zdravljem i jeste li zadovoljni postignutim?

Danas je hvala Bogu zdravstveno stanje dobro i osjećam se zadovoljno postignutim rezultatima. Kilogrami polako idu dolje što mi daje dodatnu motivaciju za dalje. Naravno, ima još posla i cilj je skinuti još oko 20 kilograma, ali zadovoljan sam dosadašnjim napretkom i vjerujem da ću uz trud i disciplinu uspjeti ostvariti cilj.

Mare, Život na vagi FOTO: Privatan album

Zaruke su iza vas. Kako je to izgledalo u tom trenutku? Što vas je najviše iznenadilo ili dirnulo?

Zaruke su bile jedan od najposebnijih trenutaka u mom životu. Sve je bilo ispunjeno emocijama, srećom i uzbuđenjem, ali ono što me najviše dirnulo bio je osjećaj da dijelim taj trenutak s osobom koju volim. Najviše me iznenadila snaga emocija u tom trenutku i koliko jedan mali trenutak može značiti tako mnogo. Taj osjećaj sreće, ljubavi i zajedništva ostat će mi zauvijek u srcu.

Jeste li počeli razmišljati o vjenčanju? Gdje bi se trebalo održati i kakvu atmosferu priželjkujete, više intimnu ili veliko slavlje s puno ljudi?

Počeli smo razmišljati o vjenčanju i polako stvarati neku sliku kako bismo željeli da taj dan izgleda. Još ništa nije konačno odlučeno, ali najvažnije nam je da atmosfera bude topla, opuštena i ispunjena ljubavlju. Više naginjemo prema intimnijem slavlju, okruženi najbližim ljudima, jer nam je važnije zajedništvo i emocija nego velika gužva. Želimo da to bude dan kojeg ćemo se svi rado sjećati, pun iskrenih trenutaka, radosti i lijepe atmosfere.

Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Instagram

Veseliš li se vjenčanju i je li te malo trema?

Naravno da se veselim to je jedan od najljepših trenutaka koji nas čeka i sama pomisao na taj dan budi veliko uzbuđenje i sreću. Ima i malo treme što je sasvim prirodno jer je to veliki životni korak i želiš da sve bude posebno. Ali više od treme osjećam radost i iščekivanje jer znam da ću taj trenutak podijeliti s osobom koju volim, a to je ono što cijelom događaju daje pravu ljepotu.

Postoji li danas neka "zdravija verzija" koju ste zavoljeli ili i dalje kažete da nema do prave janjetine?

Iskreno, danas sam zavoljela i zdravije verzije hrane i naučila uživati u laganijim obrocima, ali moram priznati da za neke stvari i dalje vrijedi ono nema do prave janjetine. Razlika je u tome što sada više pazim na mjeru i balans, pa mogu uživati u omiljenim jelima bez pretjerivanja. Dakle, zdravije navike jesu postale dio svakodnevice, ali dobra janjetina je i dalje nešto posebno.

Mare, Život na vagi FOTO: RTL

Što vas je kod Ivana najviše osvojilo?

Kod Ivana me najviše osvojila njegova iskrenost i način na koji uz njega sve djeluje mirno i sigurno. Od samog početka pokazao je dobrotu, pažnju i veliko srce, a upravo su me te osobine najviše privukle. Uz njega mogu biti svoja, osjećati se voljeno i prihvaćeno, i to je ono što mi najviše znači.

Kako danas izgleda vaša svakodnevica? Kako ste vi i Ivan posložili zajednički život nakon showa?

Danas naša svakodnevica izgleda puno mirnije i prirodnije, a nakon svega što smo prošli uspjeli smo lijepo posložiti zajednički život. Fokusirani smo na male svakodnevne stvari koje nas vesele zajedničko vrijeme, podršku jedno drugome i stvaranje doma ispunjenog mirom i razumijevanjem. Nakon showa nam je bilo važno maknuti se od pritiska i očekivanja drugih te graditi odnos svojim tempom. Mislim da smo upravo kroz tu svakodnevicu postali još povezaniji, jer smo naučili koliko su iskrenost, kompromis i međusobna podrška važni za zajednički život.

Život na vagi

Život na vagi

Pročitaj na Net.hr
