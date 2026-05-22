Mare iz 'Života na vagi' ne skriva sreću: Romantične fotografije sa zaručnikom Ivanom oduševile fanove

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' objavila je seriju fotografija sa zaručnikom Ivanom. "Ljubav je najljepša tamo gdje priroda šapuće, voda teče, a pogledi govore više od riječi", napisala je Marija u opisu. Objava, smještena na poznato izletište Čeveljuša - Mandića jaz, savršeno spaja romantiku i prirodne ljepote, te je izazvala tople reakcije njezinih pratitelja.

Na fotografijama vidimo nasmijani par u zagrljajima, kako poziraju na drvenom visećem mostu iznad rijeke te razmjenjuju poljupce pod suncem.