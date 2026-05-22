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Život na vagi

Mare iz 'Života na vagi' ne skriva sreću: Romantične fotografije sa zaručnikom Ivanom oduševile fanove

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' uživa sa svojim zaručnikom

RTL.hr
22.05.2026 16:00

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' objavila je seriju fotografija sa zaručnikom Ivanom. "Ljubav je najljepša tamo gdje priroda šapuće, voda teče, a pogledi govore više od riječi", napisala je Marija u opisu. Objava, smještena na poznato izletište Čeveljuša - Mandića jaz, savršeno spaja romantiku i prirodne ljepote, te je izazvala tople reakcije njezinih pratitelja.

Na fotografijama vidimo nasmijani par u zagrljajima, kako poziraju na drvenom visećem mostu iznad rijeke te razmjenjuju poljupce pod suncem.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje, nazivajući ih "golupčićima" i "jako lijepim parom". Jedna od poruka ističe kako Marija "svaki dan sve ljepše sija", potvrđujući da fotografije uspješno prenose atmosferu sreće i zadovoljstva.

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