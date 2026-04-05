Mare iz 'Života na vagi' o Uskrsu: 'Iz djetinjstva nemam lijepih uspomena. Cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke'

Marija Bartulović iz devete sezone 'Života na vagi' još je u showu naglasila kako je velika vjernica. Pitali smo je kako će proslaviti Uskrs, prvi kao zaručnica.
"U mom domu Uskrs se slavi u toploj, obiteljskoj atmosferi, uz zajednički ručak, ukrašavanje pisanica i trenutke zahvalnosti. To je vrijeme mira, nade i bliskosti s najdražima. Iz djetinjstva ne nosim mnogo lijepih uskrsnih uspomena, ali baš zato danas još više cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke", rekla je Marija za RTL.hr.
Budući da uskoro ima vjenčanje te da će svoj dom sama stvarati, otkrila je kakvi su joj planovi u jako bliskoj budućnosti.
"U svom budućem domu želim njegovati tradiciju zajedništva okupljanje obitelji, jednostavne običaje i stvaranje uspomena koje će imati posebnu vrijednost", rekla je.
Otkrila je hoće li Uskrs provesti kod kuće ili planira putovanje.
"Za ovaj produženi vikend zaručnik i ja planiramo miran odmor, malo vremena za nas, možda kratki izlet i uživanje u sitnicama", rekla je i dodala kako će nakratko zažmiriti i na prehranu.
"Ovog Uskrsa ću si dopustiti malo opušteniji pristup prehrani bez pretjerivanja, ali s uživanjem u blagdanima i svemu što oni donose. Bit će to kuhana šunka za doručak i janjetina i salata za ručak", zaključila je.