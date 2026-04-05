Mare iz 'Života na vagi' o Uskrsu: 'Iz djetinjstva nemam lijepih uspomena. Cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke'

Marija Bartulović iz devete sezone 'Života na vagi' još je u showu naglasila kako je velika vjernica. Pitali smo je kako će proslaviti Uskrs, prvi kao zaručnica.

"U mom domu Uskrs se slavi u toploj, obiteljskoj atmosferi, uz zajednički ručak, ukrašavanje pisanica i trenutke zahvalnosti. To je vrijeme mira, nade i bliskosti s najdražima. Iz djetinjstva ne nosim mnogo lijepih uskrsnih uspomena, ali baš zato danas još više cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke", rekla je Marija za RTL.hr.

Budući da uskoro ima vjenčanje te da će svoj dom sama stvarati, otkrila je kakvi su joj planovi u jako bliskoj budućnosti.