Život na vagi

Mare iz 'Života na vagi' o Uskrsu: 'Iz djetinjstva nemam lijepih uspomena. Cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke'

05.04.2026 16:00

Marija Bartulović iz devete sezone 'Života na vagi' još je u showu naglasila kako je velika vjernica. Pitali smo je kako će proslaviti Uskrs, prvi kao zaručnica.

 "U mom domu Uskrs se slavi u toploj, obiteljskoj atmosferi, uz zajednički ručak, ukrašavanje pisanica i trenutke zahvalnosti. To je vrijeme mira, nade i bliskosti s najdražima. Iz djetinjstva ne nosim mnogo lijepih uskrsnih uspomena, ali baš zato danas još više cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke", rekla je Marija za RTL.hr. 

Budući da uskoro ima vjenčanje te da će svoj dom sama stvarati, otkrila je kakvi su joj planovi u jako bliskoj budućnosti. 

FOTO: Instagram

"U svom budućem domu želim njegovati tradiciju zajedništva okupljanje obitelji, jednostavne običaje i stvaranje uspomena koje će imati posebnu vrijednost", rekla je. 

Otkrila je hoće li Uskrs provesti kod kuće ili planira putovanje. 

FOTO: Privatni album

"Za ovaj produženi vikend zaručnik i ja planiramo miran odmor, malo vremena za nas, možda kratki izlet i uživanje u sitnicama", rekla je i dodala kako će nakratko zažmiriti i na prehranu. 

"Ovog Uskrsa ću si dopustiti malo opušteniji pristup prehrani bez pretjerivanja, ali s uživanjem u blagdanima i svemu što oni donose. Bit će to kuhana šunka za doručak i janjetina i salata za ručak", zaključila je. 

Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' podijelio dirljivu obiteljsku fotografiju za Uskrs: 'Blagoslov od nas, velikih i malih'

Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' o Uskrsu s petero djece: 'Slavimo nešto najvrjednije u životu kršćanina'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?