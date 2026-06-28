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Život na vagi

Mare iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke s hodočašća u Međugorju: 'Mir, mir i samo mir'

Marija Bartulović, mnogima omiljena natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivne trenutke s hodočašća u Međugorju

RTL.hr
28.06.2026 22:00

Mare iz 'Života na vagi' je u društvu svog zaručnika Ivana, posjetila Brdo ukazanja, a fotografije i poruka koju je objavila otkrivaju duboku duhovnu važnost ovog putovanja za par, koje se odvilo na vrlo znakovit datum.

'Mjesto gdje srce pronalazi spokoj'

Marija, koja je tijekom sudjelovanja u showu izgubila impresivnih 45,5 kilograma i postala trajna inspiracija mnogima, nastavila je otvoreno dijeliti svoj put i nakon izlaska iz showa. Njezine objave često prikazuju sretne trenutke iz privatnog života, a posljednja u nizu donosi emotivan uvid u njezinu duhovnost, s jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta u regiji. "Otišli smo na jedno od najljepših mjesta koje postoji, Međugorje i Brdo ukazanja", započela je svoju objavu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Opisala ga je kao "mjesto mira, molitve i posebne milosti, gdje srce pronalazi spokoj, a duša snagu i nadu za dalje". Serija fotografija prikazuje nju i zaručnika nasmijane ispred prepoznatljivog Gospinog kipa, ali i impresivne prizore golemog mnoštva hodočasnika okupljenih u zajedničkoj molitvi. Za Mariju i Ivana ovo mjesto ima i dodatnu, duboko osobnu važnost. Naime, par se početkom 2026. godine zaručio upravo u Međugorju. "Zahvalni smo na ovom blagoslovljenom trenutku i svim molitvama koje smo ponijeli sa sobom", dodala je, završivši porukom "Mir, mir i samo mir".

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