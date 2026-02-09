Mare iz 'Života na vagi' podijelila novo postignuće koje joj je dugo stvaralo problem: 'Dokazala sam sebi da se uz trud sve može'

Nasmijana, opuštena i okružena onima koje najviše voli, Marija Bartulović, gledateljima poznata kao Mare iz 'Život na vagi', ponovno je raznježila pratitelje novom objavom koja je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta nije riječ o velikim riječima ni dramatičnim objavama, već o malom, ali iznimno važnom trenutku koji za Mariju ima posebno značenje. U najtoplijem i najslađem društvu, sa svojom tetom Nenom, o kojoj je često govorila još tijekom devete sezone showa, te uz dva preslatka psića, Mare je podijelila trenutke ispunjene mirom i iskrenom srećom.
Mali korak, velika pobjeda
Na fotografijama i videima vidi se koliko joj ovakvi trenuci znače, no tek je opis koji je dodala objavi otkrio zašto je ovaj dan za nju poseban. Marija je iskreno priznala da je dugo imala problem s ravnotežom, no sada je došla do točke na koju je iznimno ponosna.
"Evo ljudi, sad mogu stajati na jednoj nozi! Nekad mi je balans bio problem u životu, ali dokazala sam sebi da se uz trud sve može. Mali korak, velika pobjeda."
Toplina, priroda i najdraži ljudi
Druženje s tetom Nenom, u prirodi i daleko od užurbanosti svakodnevice, dodatno je naglasilo koliko Marija danas živi drugačije, svjesnije i mirnije. Dva vesela psića koja su bila dio ovog izleta cijeloj su priči dala još jednu razinu nježnosti i opuštenosti, a prizori su mnoge podsjetili koliko su male stvari često i najvažnije.
Iako je deveta sezona showa odavno završila, Marijin put očito ne staje. Svaki novi korak, koliko god se činio malen, za nju je velika osobna pobjeda. A ovakvi trenuci, podijeljeni iskreno i bez uljepšavanja, najbolji su podsjetnik zašto je publika i dalje rado prati.