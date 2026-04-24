Život na vagi

Mare iz 'Života na vagi' sa zaručnikom Ivanom slavi pola godine veze! Njihova ljubavna priča je sve samo ne obična

Ljubavna priča Marije Bartulović i njezina partnera Ivana dobila je novo poglavlje, par slavi šest mjeseci veze, a njihova je romansa u međuvremenu prerasla i u zaruke

24.04.2026 10:05

Mariju Bartulović su gledatelji upoznali u devetoj sezoni 'Život na vagi', gdje je osvojila simpatije publike iskrenošću i upornošću. U show je ušla sa 142,5 kilograma, a izašla lakša za impresivnih 45,5 kilograma, kao pobjednica nefinalista.

No, čini se da njezina najveća pobjeda nije bila samo fizička transformacija.

Ljubav koja je došla u pravom trenutku

Nakon izlaska iz showa, Marija je pronašla sreću u ljubavi s Ivanom, kojeg poznaje još iz srednjoškolskih dana. Iako su se znali godinama, njihova se priča razvila tek nakon njezine životne prekretnice.

Kako je i sama ranije otkrila, upravo joj je Ivan donio osjećaj mira i sigurnosti koji je dugo tražila.

"Za mene Valentinovo nije u darovima. Nije u velikim planovima, nego u tome da smo jedno uz drugo. Jer Ivan je moje Valentinovo", iskreno je priznala.

Marija i Ivan, Život na vagi
Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Šest mjeseci, a već veliki korak

Danas, pola godine od početka veze, njihov odnos djeluje stabilnije nego ikad. Par ne skriva koliko uživa u zajedničkom vremenu, od putovanja do svakodnevnih sitnica koje, kako ističu, čine razliku.

Njihova veza u međuvremenu je dobila i novu dimenziju - Marija i Ivan su se zaručili, čime su potvrdili koliko su sigurni u svoju budućnost zajedno.

Marija i Ivan, Život na vagi
Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Privatni album

Podrška koja je sve promijenila

Marija je više puta naglasila koliko joj je partner bio važan tijekom procesa promjene životnih navika. Upravo ta međusobna podrška dodatno je učvrstila njihov odnos.

"Skupa smo tek četiri mjeseca, ali mogu stvarno reći da sam jako sretna. Osjećam mir, sigurnost i neku lijepu toplinu koju dugo nisam imala", rekla je ranije.

Marija i Ivan, Život na vagi
Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Instagram

Nova životna priča

Od borbe s kilogramima do pronalaska ljubavi - Marijina priča pokazuje kako se život može potpuno promijeniti u relativno kratkom vremenu.

Danas, šest mjeseci kasnije, jasno je da su ona i Ivan pronašli nešto više od veze - pronašli su partnerstvo koje, čini se, ima čvrste temelje za budućnost.

život na vagi marija život na vagi marija i ivan život na vagi marija bartulović život na vagi
