Mare je prava zvijezda ovosezonskog 'Života na vagi'! Karizmatična Neretvanka obožavaju i kandidati i gledatelji

icon-close

Od samog početka devete sezone 'Života na vagi' gledatelje je osvojila 25-godišnja Marija Bartulović iz Blaca. Već u prvom izazovu, kada su kandidati morali 'zaraditi' svoj ulazak u show i hodati uzbrdo do cilja, Mare je pokazala svoju vedru narav. U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore i da moram do tog janjeta doći", izjavila je tada kroz smijeh - i odmah osvojila publiku. Mare sve radi s osmijehom pa je tako postala pravi dobri duh devete sezone, a publika joj uzvraća ogromnom podrškom. Iskreno, nisam baš očekivala ovoliku podršku ljudi i to mi dosta znači", priznala je.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: RTL

U timu joj, kaže, vlada sjajna atmosfera, a posebno je zahvalna što je pronašla prijatelje. Najveća su mi podrška Katarina, Josipa i Nena", otkriva Mare kojoj je teško padalo što su je u stvarnom životu odbacivali i nazivali pogrdnim imenima. A kad je o vježbanju riječ, Mare priznaje da joj nije sve lako. Najteže mi padaju treninzi, a na prehranu sam se brzo naviknula", kaže, no bez obzira na napore, nastavlja u svom veselom ritmu i gledatelji iz tjedna u tjedan prate njezinu borbu, šarm i zarazan osmijeh.

icon-expand Marija, Život na vagi FOTO: RTL