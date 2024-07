Marica iz 'Života na vagi' impresionirala je transformacijom i gubitkom više od 50 kilograma, a i danas vodi aktivan život

Marica Korolija bila je natjecateljica pete sezone showa 'Život na vagi' i došla je do finala impresivnim gubitkom više od 50 kilograma. Ove je godine proslavila 37. rođendan, a izlaskom iz showa nastavila je s treninzima i uravnoteženom prehranom. Za RTL.hr je otkrila kako ima razdoblja kada trenira i do pet puta tjedno. No, ipak ljeti smanjuje svoje fizičke aktivnosti.