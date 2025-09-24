Marica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrila: 'Dala sam otkaz i posvetila se vlastitoj firmi. Osjećam se bolje nego ikad prije'

Marica Korolija, finalistica pete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom od više od 50 kilograma, ali i svojom osobnošću.

Za RTL.hr otkrila je kako je donijela važnu životnu odluku – dala je otkaz na mjestu instruktorice u autoškoli i odlučila se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki, koju je godinama zapostavljala. "Odlučila sam se baciti u samostalne vode i pozabaviti svojim starim poslom. Radi se o firmi za tisak promo materijala, šalica, majica i slično. Tome ću se sada u potpunosti posvetiti", poručila je Marica.