Život na vagi

Marica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrila: 'Dala sam otkaz i posvetila se vlastitoj firmi. Osjećam se bolje nego ikad prije'

U showu je bila jedna od favoritkinja, a naučene životne smjernice primjenjuje i danas

RTL.hr
24.09.2025 12:02

Marica Korolija, finalistica pete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom od više od 50 kilograma, ali i svojom osobnošću. 

Za RTL.hr otkrila je kako je donijela važnu životnu odluku – dala je otkaz na mjestu instruktorice u autoškoli i odlučila se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki, koju je godinama zapostavljala. "Odlučila sam se baciti u samostalne vode i pozabaviti svojim starim poslom. Radi se o firmi za tisak promo materijala, šalica, majica i slično. Tome ću se sada u potpunosti posvetiti", poručila je Marica.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dodala je i da joj je trenutačno najvažnija briga o mentalnom zdravlju. "Trenutačno mi je najbitnija mentalna higijena. Idem na psihoterapiju, to mi je najbitnije pa nutricionizam i onda treninzi. Najbitnija mi je mentalna preobrazba. Promijenila sam terapeuta i tako sam očistila mentalni nered. Osjećam se bolje nego ikad prije. Treniram tri puta tjedno s ekipom vani na otvorenom u šumi", otkrila nam je Marica.

Priznala je i da gleda novu sezonu 'Života na vagi'. "Nisam gledala 'Život na vagi' dvije godine, ali moram priznati da ovu sezonu gledam. Malo me iritiraju kandidati. Ne razumiju kakvu priliku i bogatstvo su dobili", kazala je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

