Marie i Mislav postali su najbolji prijatelji: 'Dobar je, volimo se šaliti, jedinstven je ovdje'

Marie je priznala Mislavu kako joj je drag, a bome je i ona njemu. ''Ti si jedini iz bivšeg crvenog tima kako Bog zapovijeda'', rekla mu je. ''I ti si meni draga, podsjećaš me na moju sestru'', nadovezao se Mislav. ''Kliknuli smo si na prvu, dobar je. Volimo se šaliti, jedinstven je ovdje'', nahvalila je Marie Mislava. On je komentirao kako su se odnosi u kući općenito popravili otkad su došli na Brijune. ''Nisu tenzije tolike, ali vidiš da uvijek kad sjednemo - sjedimo po timovima'', rekla je Marie. ''Nije baš uvijek, no osjeća se još uvijek razlika'', nadovezao se Mislav.