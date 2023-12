Marie za RTL.hr o showu i najvećem koraku u životu: 'Krećemo u postupak posvojenja djeteta'

Najviše će mi nedostajati oni koji su ostali sa mnom zadnji, a to su Dajana, Juraj i Martin. Svi su bili super. Pero je isto bio dobar i žao mi je što su njega izbacili budući da je on bio najjača karika, tjedan prije mene. Stvarno smo se povezali. I rekla sam da budući da nemam nemam braće, sada imam dva brata i još jednu sestru. Tada je Martin rekao da nije znao da ima sestru stariju od svog tate. A ja sam mu rekla da je sve moguće.

Nisam razočarana ispadanjem. Već sam i prije priželjkivala da idem kući. Budući da sam ja njima bila 'bakutaner' i svi su me voljeli, a pogotovo moja plava ekipa – rekli su mi da ću ići na Brijune. I ipak sam završila dva tjedna na Brijunima i bilo mi je prekrasno. Ali ipak, kraj se bliži i jako sam zadovoljna što sam došla do dvanaestog ciklusa i vrijeme je da se ide kući.

Kada ti je bilo najteže u showu?

Najteže je uvijek bilo kada bi netko ispao, pogotovo ako je to bila osoba s kojom si se povezao. I naravno, nedostajala mi je obitelj, roditelji i suprug. No sukandidati su vijek bili moja podrška, zajedno smo se podupirali.

Jesu li odnosi bili teži od fizičkih izazova?

Da. Upravo tako! S nekim ljudima se povežeš, a s nekima ne. N a primjer, meni je Anđela bila dobra, no ona je rano ispala. I Leonardo mi je bio super. I Mislav Šepić mi je jako drag, on je još ostao, on je stvarno ljudina od čovjeka i nadam se da će ući u finale. Barem se nadam da će on, od crvenog tima, biti u finalu.

Misliš li da si mogla postići više?

Pa možda sam mogla postići više sa skidanjem kila. Ja sam ipak žena s 51 godinom u menopauzi, nisu niti drugi više skidali tako da sam ja jako zadovoljna. Skinula sam 21 kilu u 12 ciklusa. Za mene je to uspjeh i jako sam zadovoljna. Možda sam mogla postići više, no ja ću se truditi i dalje.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

