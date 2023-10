Marie slomljena, želi ići kući: 'Ne mogu do kraja uz ovu mladež'

"Dosta mi je više. Ne mogu do kraja uz ovu mladež. Radije bih htjela da Dajana ostane ili dečki. Mislim da bih vani mogla dosta postići", rekla je Marie kroz suze. Slomila se na treningu, a njezinu je ispovijest poslušala trenerica Mirna Čužić.

"Polako mi je počelo sve nedostajati. Ovdje je krasno, dobra sam si s timom, i crvenima, ali sve mi već nedostaje. Poboljšala sam si tlak, drugi imaju više kilograma nego ja. Vjerujem da ću još 15 do 20 kilograma skinuti vani", uvjerena je Marie u uspjeh. No, trenerica je razočarana s njezinim razmišljanjem.

"Ona sebe cijeli život stavlja na drugo mjesto i očito da je to tako i sada. To se ovdje ne mijenja. Ima isti obrazac ponašanja. Nekad imam dojam da se ja kao trener više brinem i želim da svatko od njih uspije i dođe do kraja. Nedostaje im unutarnje motivacije. Ljudi, zašto ste uopće došli ovdje? Od tolikih kandidata pružila vam se prilika života i vi ju i dalje ne iskorištavate", rekla je Mirna.

Novu epizoda showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ ŽIVOTA NA VAGI: