Marie za RTL.hr o prijavi u 'Život na vagi': 'Prekretnica je bio visok tlak, a bucka sam oduvijek'

Marie Pascale Benčić kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi'. Marie je rođena u Parizu, gdje je živjela do šeste godine, a potom se s obitelji preselila u Vrbovec. Jako voli svoj posao, komunikativna je, izravna i zanimljiva osoba kojoj se i ljubav sa suprugom dogodila na zanimljiv način. Naime, upoznali su se kada je poslala poruku na pogrešan broj, a on joj je odgovorio pa su nastavili komunikaciju i naposljetku se rodila ljubav. Marie je sretna u braku, sa svojom obitelji i prijateljima koji su uvijek uz nju, no kilogrami su se počeli gomilati kada je shvatila da se ne može ostvariti kao majka. Za RTL.hr je otkrila zašto se prijavila u show i kako gleda na svoju pretilost.

Što je bio okidač da se prijavite u 'Život na vagi'?

Bavila sam se svim i svačime i stvarno sam išla svugdje. Posljednjih dvije godine sam odustala. U tom sam se periodu udebljala dvadeset kilograma. Onda sam kroz zezanciju sa suprugom shvatila kako sam se zapustila. Uspušem se kada idem stepenicama, još i k tome sam pušač. Pa sam mu rekla: 'E, sad ću se ja prijaviti u 'Život na vagi' i eto došla sam ovdje.