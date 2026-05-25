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Život na vagi

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' raznježila sve romantičnom gestom svog Ivana: 'Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu'

Simpatična Marija Bartulović, koju je javnost upoznala i zavoljela tijekom njezina sudjelovanja u devetoj sezoni popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', ponovno ima golem razlog za široki osmijeh

RTL.hr
25.05.2026 16:00

Da u njezinu životu nakon završetka showa cvjetaju ruže, kako na osobnom planu tako i u ljubavi, dokazuje i njezina najnovija objava na društvenim mrežama. Mariju je, naime, usred radnog dana potpuno nespremnu dočekalo predivno iznenađenje koje joj je priredio njezin zaručnik Ivan, a ona je taj emotivni trenutak odmah odlučila podijeliti sa svojim vjernim pratiteljima.

Ruža i pjesma s posebnom porukom

Sjedeći u automobilu s velikim osmijehom od uha do uha, Marija je ponosno pozirala držeći u ruci prekrasnu crvenu ružu ukrašenu elegantnom satenskom vrpcom. Cijelu je priču dodatno začinila znakovitom glazbenom podlogom – pjesmom "Hvala ti što postojiš" u izvedbi Trija Marinero, čime je jasno dala do znanja koliko joj znači podrška njezina odabranika. Uz fotografiju je kratko napisala rečenicu s kojom se odmah poistovjetila svaka zaljubljena duša: "Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu", uz nezaobilazno crveno srce.

Marija Bartulović, Život na vagi
Marija Bartulović, Život na vagi FOTO: Instagram

Podrška koja traje od samog početka

Marija nikada nije skrivala koliko joj je upravo Ivan bio oslonac, kako tijekom rigoroznih treninga i promjene životnih navika pred kamerama "Života na vagi", tako i nakon izlaska iz showa u stvarnom svijetu. Ova romantična gesta samo je još jedna potvrda njihove čvrste veze i privrženosti. Pratitelji na njezinom profilu odmah su je zasuli lajkovima i pozitivnim komentarima, čestitajući paru na predivnom odnosu i ističući kako je Marija zaslužila svu sreću ovoga svijeta nakon truda i hrabrosti koje je pokazala pred televizijskim gledateljima.

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