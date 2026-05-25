Marija Bartulović iz 'Života na vagi' raznježila sve romantičnom gestom svog Ivana: 'Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu'

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Da u njezinu životu nakon završetka showa cvjetaju ruže, kako na osobnom planu tako i u ljubavi, dokazuje i njezina najnovija objava na društvenim mrežama. Mariju je, naime, usred radnog dana potpuno nespremnu dočekalo predivno iznenađenje koje joj je priredio njezin zaručnik Ivan, a ona je taj emotivni trenutak odmah odlučila podijeliti sa svojim vjernim pratiteljima.

Ruža i pjesma s posebnom porukom

Sjedeći u automobilu s velikim osmijehom od uha do uha, Marija je ponosno pozirala držeći u ruci prekrasnu crvenu ružu ukrašenu elegantnom satenskom vrpcom. Cijelu je priču dodatno začinila znakovitom glazbenom podlogom – pjesmom "Hvala ti što postojiš" u izvedbi Trija Marinero, čime je jasno dala do znanja koliko joj znači podrška njezina odabranika. Uz fotografiju je kratko napisala rečenicu s kojom se odmah poistovjetila svaka zaljubljena duša: "Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu", uz nezaobilazno crveno srce.

icon-expand Marija Bartulović, Život na vagi FOTO: Instagram

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