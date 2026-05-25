Marija Bartulović iz 'Života na vagi' raznježila sve romantičnom gestom svog Ivana: 'Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu'

Da u njezinu životu nakon završetka showa cvjetaju ruže, kako na osobnom planu tako i u ljubavi, dokazuje i njezina najnovija objava na društvenim mrežama. Mariju je, naime, usred radnog dana potpuno nespremnu dočekalo predivno iznenađenje koje joj je priredio njezin zaručnik Ivan, a ona je taj emotivni trenutak odmah odlučila podijeliti sa svojim vjernim pratiteljima.
Ruža i pjesma s posebnom porukom
Sjedeći u automobilu s velikim osmijehom od uha do uha, Marija je ponosno pozirala držeći u ruci prekrasnu crvenu ružu ukrašenu elegantnom satenskom vrpcom. Cijelu je priču dodatno začinila znakovitom glazbenom podlogom – pjesmom "Hvala ti što postojiš" u izvedbi Trija Marinero, čime je jasno dala do znanja koliko joj znači podrška njezina odabranika. Uz fotografiju je kratko napisala rečenicu s kojom se odmah poistovjetila svaka zaljubljena duša: "Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu", uz nezaobilazno crveno srce.
Podrška koja traje od samog početka
Marija nikada nije skrivala koliko joj je upravo Ivan bio oslonac, kako tijekom rigoroznih treninga i promjene životnih navika pred kamerama "Života na vagi", tako i nakon izlaska iz showa u stvarnom svijetu. Ova romantična gesta samo je još jedna potvrda njihove čvrste veze i privrženosti. Pratitelji na njezinom profilu odmah su je zasuli lajkovima i pozitivnim komentarima, čestitajući paru na predivnom odnosu i ističući kako je Marija zaslužila svu sreću ovoga svijeta nakon truda i hrabrosti koje je pokazala pred televizijskim gledateljima.