Marija iz osme sezone 'Života na vagi' već pogledala prvu epizodu nove sezone: 'Kandidati su me oduševili. Već imam svoje favorite'

U samom srcu Zagorja, u idiličnom etno selu Zaboky, 18 kandidata odlučilo je stati pred kamere i započeti putovanje koje bi im moglo promijeniti život. Čeka ih najveći izazov do sada – suočavanje s viškom kilograma i preprekama koje ih godinama sputavaju. Večeras će gledatelji saznati s kakvim su se brojkama na vagi pojavili na početku devete sezone showa 'Život na vagi', a dio njih već je prvu epizodu pogledao na platformi Voyo.

Marija iz osme sezone showa otkrila je kako je ona jedna od tih.

"Kandidati su ratoborni i predivni. Mene su oduševili i već imam svoje favorite. Sretno svima", napisala je Marija.