Marija iz osme sezone 'Života na vagi' već pogledala prvu epizodu nove sezone: 'Kandidati su me oduševili. Već imam svoje favorite'

U samom srcu Zagorja, u idiličnom etno selu Zaboky, 18 kandidata odlučilo je stati pred kamere i započeti putovanje koje bi im moglo promijeniti život. Čeka ih najveći izazov do sada – suočavanje s viškom kilograma i preprekama koje ih godinama sputavaju. Večeras će gledatelji saznati s kakvim su se brojkama na vagi pojavili na početku devete sezone showa 'Život na vagi', a dio njih već je prvu epizodu pogledao na platformi Voyo.
Marija iz osme sezone showa otkrila je kako je ona jedna od tih.
"Kandidati su ratoborni i predivni. Mene su oduševili i već imam svoje favorite. Sretno svima", napisala je Marija.
Već pri samom dolasku u prvoj epizodi 'Života na vagi' osjete se pomiješene emocije. Kandidati u tišini razmišljaju o prvom susretu s vagom. U posljednje tri, četiri godine dobio sam više od trideset kilograma", priznaje Dubravko. Htjela bih se našminkati i ponovno vidjeti crte lica u ogledalu, bez srama", iskrena je Ema. Tamara dodaje: Jela sam dok se nisam prejedala... hrana mi je bila utjeha." A Ivan GallaSandalla odlučno poručuje: Vrijeme je da počne sto dana mog novog života."
