Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' bez dlake na jeziku: 'Ja sam najveći zabavljač i najglasnija sam!'

Dok se pred kamerama bore sa strogim treninzima i izazovnim jelovnicima, u kući se polako otkriva tko je tko. U simpatičnom promotivnom videu, Marija je odgovorila na brza pitanja i otkrila sočne detalje o svojim cimerima

RTL.hr
06.10.2025 16:19

Na pitanje tko od kandidata najviše priča, Marija je bez oklijevanja prstom uprla u sebe. "Najviše ja od kandidata pričam," priznala je kroz smijeh. "Ja sam najveći zabavljač," samouvjereno je izjavila. Dodala je i da je po prirodi vedra osoba koja se ne zamara negativnostima. "Pa ja se iskreno ni ne ljutim jer nemam neku ljutnju na nikoga," objasnila je. Uz titulu najveće pričalice, priznala je da joj pripada i ona najglasnije osobe u kući. Marija nije štedjela riječi ni kada je trebalo ocijeniti vještine i navike ostalih kandidata. Gledatelje je zasigurno zanimalo tko je glavni u kuhinji, a Marija je bez razmišljanja otkrila tko nosi titulu najboljeg kuhara. "Najbolje kuha Domagoj," otkrila je, pa se čini da kandidati, unatoč strogom režimu prehrane, itekako uživaju u delicijama koje im priprema njihov cimer.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Kada je riječ o treninzima i upijanju znanja, jedna se osoba posebno ističe svojom znatiželjom. "Najviše pitanja za trenere ima Josipa," kazala je Marija. Katarinu i Snežanu izdvojila je kao kandidatkinje koje se prve ustaju. Jedno je sigurno, nova sezona 'Života na vagi' obiluje zanimljivim karakterima i dinamičnim odnosima. Marijina iskrenost dala nam je sjajan uvid u atmosferu iza kamera.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

marija život na vagi voyo
Život na vagi

Katarina otvorila dušu o najvećim životnim tragedijama: 'Nakon što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam buknula'

Život na vagi

Trener Edo iz 'Života na vagi' vratio se na Brijune, u društvu svojih cura: 'Pet dana sam šaptao 'bit će bolje' - sebi!'

Moglo bi te zanimati

Trener Edo iz 'Života na vagi' vratio se na Brijune, u društvu svojih cura: 'Pet dana sam šaptao 'bit će bolje' - sebi!'

Najteži trenutak devete sezone 'Života na vagi': 'Ovo nam je prvi plus!'

Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Najemotivnije minute ove sezone 'Života na vagi': Pogledajte ih sve na jednom mjestu!

Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!