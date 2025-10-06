Marija iz 'Života na vagi' bez dlake na jeziku: 'Ja sam najveći zabavljač i najglasnija sam!'

Na pitanje tko od kandidata najviše priča, Marija je bez oklijevanja prstom uprla u sebe. "Najviše ja od kandidata pričam," priznala je kroz smijeh. "Ja sam najveći zabavljač," samouvjereno je izjavila. Dodala je i da je po prirodi vedra osoba koja se ne zamara negativnostima. "Pa ja se iskreno ni ne ljutim jer nemam neku ljutnju na nikoga," objasnila je. Uz titulu najveće pričalice, priznala je da joj pripada i ona najglasnije osobe u kući. Marija nije štedjela riječi ni kada je trebalo ocijeniti vještine i navike ostalih kandidata. Gledatelje je zasigurno zanimalo tko je glavni u kuhinji, a Marija je bez razmišljanja otkrila tko nosi titulu najboljeg kuhara. "Najbolje kuha Domagoj," otkrila je, pa se čini da kandidati, unatoč strogom režimu prehrane, itekako uživaju u delicijama koje im priprema njihov cimer.

Kada je riječ o treninzima i upijanju znanja, jedna se osoba posebno ističe svojom znatiželjom. "Najviše pitanja za trenere ima Josipa," kazala je Marija. Katarinu i Snežanu izdvojila je kao kandidatkinje koje se prve ustaju. Jedno je sigurno, nova sezona 'Života na vagi' obiluje zanimljivim karakterima i dinamičnim odnosima. Marijina iskrenost dala nam je sjajan uvid u atmosferu iza kamera.

