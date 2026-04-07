Marija iz 'Života na vagi' blista od ljubavi: Nova objava sa zaručnikom Ivanom oduševila pratitelje

Marija Bartulović, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja devete sezone showa 'Život na vagi', ne prestaje dijeliti sretne trenutke iz svog novog života. Nakon što je u showu izgubila nevjerojatnih 45,5 kilograma i osvojila titulu pobjednice među nefinalistima, njezin se život promijenio iz temelja, a kruna svega je ljubavna priča sa zaručnikom Ivanom, koju je ponosno istaknula u najnovijoj objavi na Instagramu.
Objava, koja se sastoji od tri fotografije, prikazuje isječke iz zajedničkog života zaljubljenog para. Na prvoj fotografiji Marija i Ivan poziraju u nasmiješenom selfiju iz topline doma, dok se iza njih nazire uokvirena fotografija s natpisom "Obitelj". Druga slika prikazuje ih na mostu iznad luke, nasmijane pod suncem, dok treća, intimnija fotografija, prikazuje Marijinu ruku na volanu automobila, s prstenom koji simbolizira njihovu nedavnu zaruku.
