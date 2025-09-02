Emisije
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' je čista pozitiva, a za RTL.hr kaže: 'Želim postati majka i nositi haljinu koju nikada nisam obukla'

Marija, 25-godišnja kandidatkinja 'Života na vagi', za RTL.hr je otkrila da je njezin glavni motiv za prijavu želja da postane majka i napravi promjenu u svom životu

RTL.hr
02.09.2025 08:00

Marija, 25-godišnja kandidatkinja 'Života na vagi', za RTL.hr je otkrila da je njezin glavni motiv za prijavu želja da postane majka i napravi promjenu u svom životu. "Prijavila sam se u 'Život na vagi' da danas sutra postanem majka. Cijeli sam život htjela biti majka. Evo, imam 25 godina i nisu me dečki baš htjeli jer sam bila ogromna. Sad imam dečka, zajedno smo godinu dana, tako da mislim da će to sve biti dobro", priznaje Marija, koja sada, uz podršku partnera, vjeruje da će uspjeti ostvariti svoje snove.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Njezina borba s težinom traje već od djetinjstva. "Ja sam od prvog razreda osnovne škole bila deblja. Kasnije su mi govorili da sam krava, bačva i takve riječi koje te pogađaju, pa se ti zatvoriš sam u sebe", otkriva Marija, govoreći o teškim trenucima iz prošlosti. Unatoč tome, odlučna je dokazati sebi i drugima da može postići svoje ciljeve. "Želim dokazati da ja to mogu i da ja to hoću. Već sam jednom sama skinula 30 kilograma, ali sam onda slomila nogu i ulijenila se", priznaje Marija.

Podrška njezinih bližnjih nevjerojatno joj znači. "Moji bližnji su mi velika podrška, svi me žele vidjeti u haljini jer nikada nisam nosila haljinu", kaže Marija.

Marija se vidi u finalu showa i već sada zna što želi nakon završetka svog putovanja. "Vidim se u finalu. A nakon showa želim biti kao i sada, normalna. Ne želim se ni s kim svađati, želim ući u haljinu i stvoriti obitelj", zaključuje Marija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Marija Život na vagi
Život na vagi

Potresna istina za Katarinu! Liječnički nalazi su obeshrabrujući: 'Ne vidimo srce...'

