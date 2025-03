Marija iz 'Života na vagi' nakon kraha braka opet sretno zaljubljena: 'Pojavio se kao najveća podrška'

Otkrila je da se ljubav jednostavno dogodila. "Kada sam se razvodila, rekla sam sebi da si neću nikoga tražiti, da ću biti sama bar neko vrijeme, ali sudbina je odlučila upravo suprotno. On se pojavio tu kao najveća podrška", istaknula je.

Otkrila je da sa svojim dragom voli putovati i da je on upravo osoba kakvu je tražila. "On je poseban mladić i bio je uz mene posljednjih mjeseci. Do sada smo obišli Varaždin, Zagreb, Bjelovar, Osijek a uskoro i Sarajevo imamo u planu. Voli putovati i obilaziti gradove kao i ja", ispričala je.

"Mogu vam samo reći da sam nakon jako puno godina svog života osjetila sebe kao ženu, on mi je to omogućio i dosta potiče moju unutarnju i vanjsku ljepotu. Neću još odati njegov identitet, to je naša zajednička odluka, bit će sve u svoje vrijeme", zaključila je Marija.

