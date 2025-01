Marija iz 'Života na vagi' o bivšem mužu: 'Da sam to sve doznala prije showa, vjerojatno bih prešla preko toga'

"Nisam si dala priliku da stanem. U cijelom ovom procesu sam bila sto posto zahvaljujući mojim roditeljima i nekoliko mojim prijateljima koji su ostali u mojem životu. Davala sam sve od sebe zahvaljujući tome što sam se posložila unutra", rekla je Marija. Naime, posljednjih nekoliko mjeseci joj je bilo vrlo izazovno jer se, osim rastave, morala spremiti i za finale. No, unatoč groznoj situaciji, Marija je uspjela.

"Sve to s mužem se dogodilo i prije nego što sam bila u 'Životu na vagi', ali ja to nisam znala. Nisam 'kopčala'. Da sam te neke stvari doznala prije showa, vjerojatno bih preko toga prešla jer sam imala strah biti sama", rekla je Marija.

Danas je sretna i ispunjena žena, a i tijekom blagdana je bila vrlo disciplinirana.

''Po izlasku iz showa mogu reći da je bilo izazova, no više ih nema. Prijatelji me i dalje zezaju i nude mi nezdravu hranu, no ja ne posustajem, čak sam im i zahvalna na tim malim provokacijama'', rekla je Marija nedavno za RTL.hr.

