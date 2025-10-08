Marija iz 'Života na vagi' otkrila da je zaljubljena: 'On bi ženidbu, a ja nisam bila spremna'

Okidač za Marijinu ispovijest bio je posjet proslavljenog paraolimpijca Mihovila Španje, čija ju je životna priča duboko dirnula i podsjetila na dragog prijatelja koji boluje od cerebralne paralize. "Tolika mi je podrška bio što sam ušla u ovaj show i sjetila sam se iskreno njega," povjerila se Marija Snežani, koja je primijetila da je danima odsutna i zamišljena. U tišini i samoći, bez svakodnevnih distrakcija, Marija je počela shvaćati dubinu svojih osjećaja. "Ima možda tjedan i pol, dva dana, sve se to počelo dešavati da već polako shvaćam neke stvari," priznala je, dodavši da su joj misli "99 posto na njega". Kulminacija je stigla u rečenici koja je iznenadila i nju samu: "U biti, ajmo reć, zaljubljena sam. Zaljubljena." Objasnila je kako je tek odsutnost i nemogućnost kontakta otkrila ono što je cijelo vrijeme bilo skriveno u njezinu srcu. "Trebalo se da nešto ovako desi da ja shvatim da sam ja... zaljubljena."

Marija je otkrila da su prijatelji već četiri godine, zajedno izlaze i druže se, no ona nije bila spremna vidjeti ono što joj je bilo pred očima."On je meni pokazivao neke osjećaje, ali ja sam to, ajmo reći, ignorirala," iskreno je rekla. Na Snežanino pitanje čega se bojala, Marija je odgovorila da tada jednostavno nije bila na istoj valnoj duljini. "Nekako sam htjela još izlaziti vanka i sve, a on bi i ženidbu i ovo. Ja nisam tada iskreno bila ni spremna za to." Priznala je i da je prije ulaska u show bila fokusirana isključivo na bivšu vezu i da za nikog drugog nije bilo mjesta. Tek joj je boravak u kući 'Života na vagi' omogućio da raščisti misli i osjećaje te shvati tko joj je istinska podrška i tko ju prihvaća "sa svim manama i vrlinama". Nakon što je izgovorila svoje osjećaje na glas, Mariji je pao ogroman teret sa srca. Više nema sumnje ni straha, a njezini planovi za budućnost sada su kristalno jasni. "Ja sam definitivno odlučila što će biti kad izađem vanka," odlučno je najavila. "Sad sam definitivno spremna na taj korak." Njezin prvi potez po izlasku iz showa neće biti povratak starim navikama, već suočavanje s budućnošću. "Prvi moj korak kad izađemo van odavde je da odem s prijateljem i popričam u četiri oka kako treba. Znači, to je to, gotovo je," zaključila je.

