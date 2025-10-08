Emisije
Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako je nakon operacije: 'Danas prvi put osjećam kako se tijelo stvarno budi'

Marija iz 'Života na vagi' otkrila je kako se osjeća osam dana nakon operacije

08.10.2025 11:47

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Marija otkrila je nedavno za RTL.hr kako je završila na operaciji. 

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je Marija. 

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Mora strogo mirovati, a sada je na društvenim mrežama otkrila kako se osjeća. 

"Osmi dan nakon operacije.Danas prvi put osjećam kako se tijelo stvarno budi. Sunce, zrak i zahvalnost - najbolji lijek", napisala je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

