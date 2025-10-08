Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako je nakon operacije: 'Danas prvi put osjećam kako se tijelo stvarno budi'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Marija otkrila je nedavno za RTL.hr kako je završila na operaciji.

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je Marija.