Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako napreduje oporavak: 'Znam da sam dobila koji kilogram'

Marija Novak, omiljena bivša natjecateljica showa "Život na vagi", obratila se svojim pratiteljima iskrenom i emotivnom video porukom. U njoj je otkrila kako napreduje njezin oporavak nakon nedavne operacije te poslala snažnu poruku o novom početku i ljubavi prema sebi.

U opuštenom kućnom izdanju, dok je doručkovala, Marija je zahvalila svima na nevjerojatnoj podršci koju je primala proteklih dana. "Rana se napokon počela zatvarati, korak po korak vraćam se sebi", poručila je u opisu objave. Otvoreno je priznala kako je tijekom oporavka dobila nekoliko kilograma, no to je nije obeshrabrilo. "Znam da sam dobila koju kilu nazad, ali nema veze, zajedno idemo dalje! Ovo nije kraj mog puta, ovo je novi početak", napisala je optimistično, najavljujući povratak svom fitness putovanju, ali ovaj put "s još više ljubavi prema sebi".