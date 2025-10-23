Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako napreduje oporavak: 'Znam da sam dobila koji kilogram'

Marija iz 'Života na vagi' redovito na društvenim mrežama objavljuje sve oko svojeg oporavka

RTL.hr
23.10.2025 18:00

Marija Novak, omiljena bivša natjecateljica showa "Život na vagi", obratila se svojim pratiteljima iskrenom i emotivnom video porukom. U njoj je otkrila kako napreduje njezin oporavak nakon nedavne operacije te poslala snažnu poruku o novom početku i ljubavi prema sebi.

U opuštenom kućnom izdanju, dok je doručkovala, Marija je zahvalila svima na nevjerojatnoj podršci koju je primala proteklih dana. "Rana se napokon počela zatvarati, korak po korak vraćam se sebi", poručila je u opisu objave. Otvoreno je priznala kako je tijekom oporavka dobila nekoliko kilograma, no to je nije obeshrabrilo. "Znam da sam dobila koju kilu nazad, ali nema veze, zajedno idemo dalje! Ovo nije kraj mog puta, ovo je novi početak", napisala je optimistično, najavljujući povratak svom fitness putovanju, ali ovaj put "s još više ljubavi prema sebi". 

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Njezina objava dolazi nakon izazovnog zdravstvenog razdoblja. Naime, početkom listopada Marija je otkrila da je operirala tumor na abdomenu, što je zabrinulo njezine brojne pratitelje. Srećom, nalazi su potvrdili da je tumor bio benigan, a Marija se od tada uspješno oporavlja kod kuće. Ova objava pokazuje njezin borbeni duh i odlučnost da nastavi inspirirati druge svojom pričom o transformaciji koja je započela gubitkom više od 58 kilograma.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njezina iskrenost naišla je na lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su joj u komentarima pružili bezrezervnu podršku porukama poput: "Samo pozitivno i odmori malo".

marija novak život na vagi
Život na vagi

Tenzije rastu oko obroka? Dominikova 'prozivka' za stolom: 'Ne bih ja rekao da ti sve jedeš!'

Život na vagi

Napokon svi za zajedničkim stolom: 'Osjeti se veća povezanost među nama'