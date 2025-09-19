Marija iz 'Života na vagi' otkrila: 'Molila sam Boga i uplaćivala mise da ja ovdje upadnem'

U još jednom emotivnom trenutku na vagi, Marija je nastavila priču o svom bivšem dečku i otkrila nove detalje koji su iznenadili sveprisutne. "To mi je zasmetalo kod njega jer mi nije bio podrška. A što će mi muško koje me ne podržava? Ja sam molila Boga, ja sam uplaćivala mise da ja ovdje upadnem", priznala je.

Nedostatak podrške bio je presudan za prekid, a Marija je objasnila kako je donijela odluku da sebe stavi na prvo mjesto. Na vagi je potom pokazala da joj trud donosi rezultat, izgubila je 1,5 kilograma. Njen iskren nastup dirnuo je i trenere i voditeljicu. Antonija Blaće zagrlila ju je i rekla "legendo", dok je Mirna pohvalila njen čvrsti stav i istaknula da je pravi primjer hrabrosti.

