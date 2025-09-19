Emisije
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' otkrila: 'Molila sam Boga i uplaćivala mise da ja ovdje upadnem'

Marija je emotivno progovorila o prekidu veze i priznala kako je vjerom i ustrajnošću tražila priliku da uđe u show

RTL.hr
19.09.2025 13:08

U još jednom emotivnom trenutku na vagi, Marija je nastavila priču o svom bivšem dečku i otkrila nove detalje koji su iznenadili sveprisutne. "To mi je zasmetalo kod njega jer mi nije bio podrška. A što će mi muško koje me ne podržava? Ja sam molila Boga, ja sam uplaćivala mise da ja ovdje upadnem", priznala je. 

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Nedostatak podrške bio je presudan za prekid, a Marija je objasnila kako je donijela odluku da sebe stavi na prvo mjesto. Na vagi je potom pokazala da joj trud donosi rezultat, izgubila je 1,5 kilograma. Njen iskren nastup dirnuo je i trenere i voditeljicu. Antonija Blaće zagrlila ju je i rekla "legendo", dok je Mirna pohvalila njen čvrsti stav i istaknula da je pravi primjer hrabrosti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

