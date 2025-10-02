Marija iz 'Života na vagi' pokazala što joj je Alina poklonila u bolnici: 'U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu'

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr je otkrila da je operirala tumor

Marija iz 'Života na vagi' na Instagramu je podijelila fotografije oporavka iz bolnice, a otkrila je da joj je Alina poslala poklončić. Podijelila je fotku plišanog zečice, lančića te kuvertu s pismom koje joj je Alina poslala. "Nekad nisu bitni ni kilometri ni udaljenost, nego ljudi koji te se sjete baš onda kad ti to najviše treba. Hvala ti, draga Alina, na ovom prekrasnom znaku pažnje sitnice koje dolaze od srca najviše vrijede. U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu", napisala je Marija u opisu objave.

"Moja draga borbena Marija, želim da ti osmijeh uvijek bude na licu. Volim te, prijateljice moja", odgovorila joj je Alina u komentarima. Inače, Marija je za RTL.hr otkrila što je točno operirala. "Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je Marija iz 'Života na vagi'.

