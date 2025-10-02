Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' pokazala što joj je Alina poklonila u bolnici: 'U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu'

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr je otkrila da je operirala tumor

RTL.hr
02.10.2025 16:35

Marija iz 'Života na vagi' na Instagramu je podijelila fotografije oporavka iz bolnice, a otkrila je da joj je Alina poslala poklončić. Podijelila je fotku plišanog zečice, lančića te kuvertu s pismom koje joj je Alina poslala. "Nekad nisu bitni ni kilometri ni udaljenost, nego ljudi koji te se sjete baš onda kad ti to najviše treba. Hvala ti, draga Alina, na ovom prekrasnom znaku pažnje sitnice koje dolaze od srca najviše vrijede. U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu", napisala je Marija u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Moja draga borbena Marija, želim da ti osmijeh uvijek bude na licu. Volim te, prijateljice moja", odgovorila joj je Alina u komentarima. 

Inače, Marija je za RTL.hr otkrila što je točno operirala. "Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je Marija iz 'Života na vagi'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Bivša kandidatkinja showa završila je na operaciji, a u srijedu je puštena na kućnu njegu te mora mirovati. "Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto", rekla je Marija, koja u svemu uvijek pronađe nešto pozitivno.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Marija Novak Život na vagi Alina
Život na vagi

Misterij u dvorcu Trakošćan: Kandidati 'Života na vagi' pred izazovom, što se krije iza zaključanih vrata?

Život na vagi

Zoran o ispadanju GalleSandalle: 'Drago mi je što odlazi. Crveni poslije svakog izazova likuju...'

Moglo bi te zanimati

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o uklonjenom tumoru: 'U srpnju sam ga napipala...'

Nova Marija nakon 'Života na vagi': 'Imam 25 godina, vrijeme mi je! Selim se i otvaram sve karte'

Alina nakon 'Života na vagi' ne staje, pogledajte kako danas trenira bez teretane!

Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'

Povratak dvije legende u 'Život na vagi'! Alina i Marija ponovno u svojim bojama