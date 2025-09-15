Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' postala miljenica publike, pozitivni komentari ne prestaju: 'Iskrena do bola, obožavam je'

Marija publiku oduševljava iz izazova u izazov, a posebnu pažnju privukla je već na samom početku showa

RTL.hr
15.09.2025 10:24

Marija iz 'Života na vagi' osvojila je srca gledatelja svojom duhovitošću, iskrenošću i toplinom. Njezina autentičnost donijela joj je brojne pozitivne komentare i val podrške na društvenim mrežama. Publiku oduševljava iz izazova u izazov, a posebnu pažnju privukla je već na samom početku showa.

Pozitivnih komentara i komentara podrške ne nedostaje. "Iskrena do bola. Mare je neiskvareno i drago stvorenje. Željela bih da uspije", "Luda je, obožavam je i navijam jako za nju", "Kraljica naša", "Apsolutna legenda", "Jako je smiješna, ne mogu", samo su neki od komentara.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Marija Život na vagi
Život na vagi

Bakljada iznenađenja, ukradene bučice, sjajni rezultati pa šok za kraj: Tko večeras napušta 'Život na vagi?

Život na vagi

Za pamćenje! Silvija iz 'Života na vagi' proslavila djevojačku večer, zapalila Instagram fotkama s lude zabave

Moglo bi te zanimati

Nema filtera i zato je osvojila simpatije gledatelja: Marija iz 'Života na vagi' i njezini najlegendarniji komentari!

Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

Za Marija iz 'Farme' ljeto još uvijek nije gotovo! Objavio fotku s plaže na Hvaru

Crveni krenuli s optužbama: 'Ante nije trenirao, Marija spava, ne jedu!' Edo: 'Usta su vam puna plavog tima!'

'Podsjećaš me na Antoniju!' Trenerica Mirna javno prozvala Mariju zbog zabušavanja

Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'