Marija iz 'Života na vagi' postala miljenica publike, pozitivni komentari ne prestaju: 'Iskrena do bola, obožavam je'

Marija iz 'Života na vagi' osvojila je srca gledatelja svojom duhovitošću, iskrenošću i toplinom. Njezina autentičnost donijela joj je brojne pozitivne komentare i val podrške na društvenim mrežama. Publiku oduševljava iz izazova u izazov, a posebnu pažnju privukla je već na samom početku showa.

Pozitivnih komentara i komentara podrške ne nedostaje. "Iskrena do bola. Mare je neiskvareno i drago stvorenje. Željela bih da uspije", "Luda je, obožavam je i navijam jako za nju", "Kraljica naša", "Apsolutna legenda", "Jako je smiješna, ne mogu", samo su neki od komentara.

