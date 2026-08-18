Marija iz 'Života na vagi' posvetila emotivne riječi zaručniku Ivanu: 'Moja luda sreća!'

Marija je objavila kolaž fotografija na kojima pozira s Ivanom, a uz njih je napisala podužu i vrlo emotivnu posvetu.

"Moja luda sreća! Neki ljudi uđu u tvoj život i zauvijek ga promijene... Ti si moj kaos, moj mir, moja osoba, moj dom", napisala je Marija.

Otkrila je i da joj je život uz Ivana svojevrsna svakodnevna avantura.

"S tobom mi je svaki dan avantura - pola smijeha, pola ludila i 100% ljubavi", poručila je svom zaručniku.