Marija iz 'Života na vagi' posvetila emotivne riječi zaručniku Ivanu: 'Moja luda sreća!'

Marija je objavila kolaž fotografija na kojima pozira s Ivanom, a uz njih je napisala podužu i vrlo emotivnu posvetu.
"Moja luda sreća! Neki ljudi uđu u tvoj život i zauvijek ga promijene... Ti si moj kaos, moj mir, moja osoba, moj dom", napisala je Marija.
Otkrila je i da joj je život uz Ivana svojevrsna svakodnevna avantura.
"S tobom mi je svaki dan avantura - pola smijeha, pola ludila i 100% ljubavi", poručila je svom zaručniku.
"Ne dam ni za šta na svijetu"
Marija se u objavi zahvalila Ivanu i na razumijevanju te podršci koju joj pruža.
"Hvala ti što me trpiš, voliš, razumiješ... i što znaš kad da šutiš (iako to nije često)", napisala je kroz šalu.
Posebno je naglasila koliko joj znači njihova povezanost te poručila da njihovu ljubav ne bi mijenjala ni za što.
"Zato ne dam ni za šta na svijetu", stoji u njezinoj emotivnoj objavi.
Ljubav, smijeh i njihovo malo ludilo
Uz zajedničke fotografije Marija je opisala i njihov odnos kao spoj svega što joj je potrebno.
"Zajedno smo savršen spoj: malo šećer, malo so, a najviše ludo i naše", napisala je, dodajući na kraju: "Volim te do beskraja... i još malo više!"
Njihova objava tako je privukla pažnju pratitelja, a Marija je još jednom pokazala koliko joj znači odnos s Ivanom i koliko uživa u njihovoj zajedničkoj priči.