Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' s olakšanjem podijelila radosnu vijest: 'Nalazi su mi dobri. Tumor je bio dobroćudan'

Marija Novak, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja osme sezone showa 'Život na vagi', podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu vijest koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali

RTL.hr
29.10.2025 14:00

Nakon izazovnog razdoblja, Marija iz 'Života na vagi' je s olakšanjem otkrila da su njezini zdravstveni nalazi dobri.

U emotivnom videu, vidno sretna i nasmijana, Marija je otkrila ishod svoje zdravstvene borbe. "Danas napokon mogu s olakšanjem reći nalazi su dobri. Tumor je bio dobroćudan i sve ide na bolje", napisala je u opisu objave, dok je u rukama držala liječničke nalaze. Dodala je kako se polako vraća svakodnevnim obavezama i poslu, ali da će tijelu i dalje dati potrebno vrijeme za potpuni oporavak.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ova objava dolazi kao veliko olakšanje nakon što je Marija nedavno otkrila da je morala na operaciju zbog tumora na abdomenu. Dok je čekala rezultate, otvoreno je dijelila svoje osjećaje straha i neizvjesnosti, a njezini pratitelji pružali su joj snažnu podršku.

Marija je iskoristila priliku da se zahvali svima koji su bili uz nju u teškim trenucima. "Zahvalna sam na svemu, a najviše na ljudima koji su bili uz mene kroz sve ovo", poručila je.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.

