Marija iz 'Života na vagi' s olakšanjem podijelila radosnu vijest: 'Nalazi su mi dobri. Tumor je bio dobroćudan'

U emotivnom videu, vidno sretna i nasmijana, Marija je otkrila ishod svoje zdravstvene borbe. "Danas napokon mogu s olakšanjem reći nalazi su dobri. Tumor je bio dobroćudan i sve ide na bolje", napisala je u opisu objave, dok je u rukama držala liječničke nalaze. Dodala je kako se polako vraća svakodnevnim obavezama i poslu, ali da će tijelu i dalje dati potrebno vrijeme za potpuni oporavak.

Ova objava dolazi kao veliko olakšanje nakon što je Marija nedavno otkrila da je morala na operaciju zbog tumora na abdomenu. Dok je čekala rezultate, otvoreno je dijelila svoje osjećaje straha i neizvjesnosti, a njezini pratitelji pružali su joj snažnu podršku.

Marija je iskoristila priliku da se zahvali svima koji su bili uz nju u teškim trenucima. "Zahvalna sam na svemu, a najviše na ljudima koji su bili uz mene kroz sve ovo", poručila je.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.