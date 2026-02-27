Marija iz 'Života na vagi' se zaručila: 'Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto'

Simpatična kuharica iz Blaca, Marija Bartulović, osvojila je srca gledatelja kao pobjednica nefinalistica devete sezone showa "Život na vagi" . Iako je njezina fizička transformacija bila impresivna, najveća pobjeda stigla je nakon što su se kamere ugasile. Marija je pronašla ljubavnu sreću uz dugogodišnjeg prijatelja Ivana, a njihova priča dokaz je da se najljepše stvari događaju kada se najmanje nadamo. Marija je sada za RTL.hr otkrila da su se zaručili!

Marija i njezin partner Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine životne prekretnice. U prosincu 2025. godine prvi je put javno potvrdila sretnu vijest, opisujući Ivana kao osobu uz koju osjeća dugo željeni mir i sigurnost. Istaknula je kako joj je upravo on bio jedan od najvećih oslonaca tijekom napornog procesa mršavljenja i promjene životnih navika, što je njihovu vezu učinilo još čvršćom.

Njihova je sreća postala i viralni hit nakon što su zajedno posjetili božićnu tombolu u Vrgorcu. Sudbina je htjela da upravo Ivan osvoji glavnu nagradu od četiri tisuće eura, što je Marija duhovito prokomentirala na društvenim mrežama: "Mare je osvojila nagradu u 'Životu na vagi', a Ivan na tomboli u Vrgorcu."

"Nakon toliko vremena i svega što je bilo, nisam ni znala da ću jednog dana pronaći nekoga tko će me razumjeti tako duboko i voljeti tako nježno. Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto gdje mogu biti slaba, gdje mogu biti svoja i gdje znam da me nikad nećeš pustiti", zaključila je nedavno.