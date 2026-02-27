Marija iz 'Života na vagi' se zaručila: 'Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto'

Simpatična kuharica iz Blaca, Marija Bartulović, osvojila je srca gledatelja kao pobjednica nefinalistica devete sezone showa "Život na vagi". Iako je njezina fizička transformacija bila impresivna, najveća pobjeda stigla je nakon što su se kamere ugasile. Marija je pronašla ljubavnu sreću uz dugogodišnjeg prijatelja Ivana, a njihova priča dokaz je da se najljepše stvari događaju kada se najmanje nadamo. Marija je sada za RTL.hr otkrila da su se zaručili!
Od prijateljstva do romanse
Marija i njezin partner Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine životne prekretnice. U prosincu 2025. godine prvi je put javno potvrdila sretnu vijest, opisujući Ivana kao osobu uz koju osjeća dugo željeni mir i sigurnost. Istaknula je kako joj je upravo on bio jedan od najvećih oslonaca tijekom napornog procesa mršavljenja i promjene životnih navika, što je njihovu vezu učinilo još čvršćom.
Njihova je sreća postala i viralni hit nakon što su zajedno posjetili božićnu tombolu u Vrgorcu. Sudbina je htjela da upravo Ivan osvoji glavnu nagradu od četiri tisuće eura, što je Marija duhovito prokomentirala na društvenim mrežama: "Mare je osvojila nagradu u 'Životu na vagi', a Ivan na tomboli u Vrgorcu."
"Nakon toliko vremena i svega što je bilo, nisam ni znala da ću jednog dana pronaći nekoga tko će me razumjeti tako duboko i voljeti tako nježno. Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto gdje mogu biti slaba, gdje mogu biti svoja i gdje znam da me nikad nećeš pustiti", zaključila je nedavno.