Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' se zaručila: 'Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto'

Marija iz devete sezone 'Života na vagi' se zaručila s partnerom Ivanom

RTL.hr
27.02.2026 16:42

Simpatična kuharica iz Blaca, Marija Bartulović, osvojila je srca gledatelja kao pobjednica nefinalistica devete sezone showa "Život na vagi". Iako je njezina fizička transformacija bila impresivna, najveća pobjeda stigla je nakon što su se kamere ugasile. Marija je pronašla ljubavnu sreću uz dugogodišnjeg prijatelja Ivana, a njihova priča dokaz je da se najljepše stvari događaju kada se najmanje nadamo. Marija je sada za RTL.hr otkrila da su se zaručili!

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Od prijateljstva do romanse

Marija i njezin partner Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine životne prekretnice. U prosincu 2025. godine prvi je put javno potvrdila sretnu vijest, opisujući Ivana kao osobu uz koju osjeća dugo željeni mir i sigurnost. Istaknula je kako joj je upravo on bio jedan od najvećih oslonaca tijekom napornog procesa mršavljenja i promjene životnih navika, što je njihovu vezu učinilo još čvršćom.

Marija i Ivan, Život na vagi
Marija i Ivan, Život na vagi FOTO: Instagram

Njihova je sreća postala i viralni hit nakon što su zajedno posjetili božićnu tombolu u Vrgorcu. Sudbina je htjela da upravo Ivan osvoji glavnu nagradu od četiri tisuće eura, što je Marija duhovito prokomentirala na društvenim mrežama: "Mare je osvojila nagradu u 'Životu na vagi', a Ivan na tomboli u Vrgorcu."

"Nakon toliko vremena i svega što je bilo, nisam ni znala da ću jednog dana pronaći nekoga tko će me razumjeti tako duboko i voljeti tako nježno. Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto gdje mogu biti slaba, gdje mogu biti svoja i gdje znam da me nikad nećeš pustiti", zaključila je nedavno. 

marija život na vagi život na vagi
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o zarukama u Međugorju i o tome kad će svadba: 'Otišli smo do kapelice pomoliti se Bogu...'

Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' oduševio prvom fotografijom svoje sedmeročlane obitelji: Supruzi čestitao rođendan